"بانسى كل حاجة" اخر كلمات المنتج الراحل ميدو منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

"عندى حاجة مش طبيعية من امبارح .. كل شوية بنسى كل حاجة وأولهم القراية والكتابه"، تلك الكلمات كانت من بين أخر ما كتبه المنتج الراحل ميدو منيب، قبل ساعات من وفاته في منزله، بعد إصابته بأزمة قلبية.

ميدو كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك "عندي حاجة مش طبيعية من امبارح، كل شوية بنسى كل حاجة واولهم القراية والكتابة، وارجع كويس تاني زى دلوقتى كده، مع العلم اني خدت وقت فى الكتابة و التعديل، ادعولي".

وتوفي المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الملحن أحمد منيب، فجر اليوم السبت اثر إصابته بأزمة قلبية في منزله.

فتحي منيب نجل الملحن أحمد منيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "ميدو رحمه الله توفي بعد إصابته بأزمة قلبية، خلال تواجده فى منزله".

المنتج ميدو منيب كان قد عاد مؤخرا للعمل، بعد توقفه عن الإنتاج لمدة عام بسبب الازمة الصحية، وبدأ بطرح ٣ ألبومات، وهي ألبومات "شبابيك" للمطربة إيمي طه، "حواديت"للمطربة راقية، و"بنوتة" للمطربة أمنية حسن.