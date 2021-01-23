تعرف على تفاصيل جنازة المنتج ميدو منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت أسرة المنتج ميدو منيب، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة عليه، قبل تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

تُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالمسجد أمام منزله، في منطقة السيدة زينب، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته آل منيب بالدراسة.

كان فتحي منيب، نجل الملحن أحمد منيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "ميدو رحمه الله توفي بعد إصابته بأزمة قلبية، خلال تواجده في منزله".

المنتج ميدو منيب كان قد عاد مؤخرا للعمل، بعد توقفه عن الإنتاج لمدة عام بسبب الأزمة الصحية، إذ أصيب العام الماضي بجلطة في المخ.

وبدأ المنتج الراحل بطرح كليبات أغاني من إنتاجه وإخراجه لثلاث ألبومات، وهي "شبابيك" للمطربة إيمي طه، و"حواديت"للمطربة راقية، و"بنوتة" للمطربة أمنية حسن.