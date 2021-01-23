أول تعليق لراشد الماجد بعد وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان السعودي راشد الماجد، على توجيه الشكر لكل من واساه في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

وكتب راشد، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "‏خالص الشكر والعرفان لكم جميعاً على تعازيكم ومواساتكم لنا، لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله.. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعاً وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم".

جدير بالذكر أن والدة الفنان راشد الماجد، هي مواطنة بحرينية تعيش في المملكة بعد أن تزوجت من سعودي.