وفاة المنتج ميدو منيب في منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توفي المنتج ميدو منيب، نجل شقيق الملحن أحمد منيب فجر اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في منزله.

فتحي منيب، نجل الملحن أحمد منيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "ميدو رحمه الله توفي بعد إصابته بأزمة قلبية، خلال تواجده في منزله".

المنتج ميدو منيب كان قد عاد مؤخرا للعمل، بعد توقفه عن الإنتاج لمدة عام بسبب الأزمة الصحية، إذ أصيب العام الماضي بجلطة في المخ.

وبدأ المنتج الراحل بطرح كليبات أغاني من إنتاجه وإخراجه لثلاث ألبومات، وهي "شبابيك" للمطربة إيمي طه، و"حواديت"للمطربة راقية، و"بنوتة" للمطربة أمنية حسن.