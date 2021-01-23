في خضم جائحة كورونا.. آل بيكهام يجنون 21 مليون جنيه إسترليني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: جنى ديفيد وفيكتوريا بيكهام 21 مليون جنيه إسترليني من أرباح أعمالهما الخاصة خلال العامين الماضيين.

وأظهرت الحسابات المودعة لدى “كومبانيز هاوس” أنه تم دفع أرباح نقدية بقيمة 14.5 مليون جنيه إسترليني للزوجين المشهورين في عام 2019، وارتفعت إلى 11.1 مليون جنيه إسترليني في عام 2018، مع 7.1 مليون جنيه إسترليني أخرى في عام 2020.

وانخفضت الأرباح في الشركة، الّتي تدير حقوق العلامة التجارية العالمية للاعب السابق دايفيد بيكهام، من 11.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، إلى 14.8 مليون جنيه إسترليني من العام السابق.

وفي الوقت نفسه ، شهدت سيدة الأعمال السيدة بيكهام خسائر ما قبل الضرائب من 12.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 إلى 16.6 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.

وازدادت المبيعات في خطّ الأزياء 2.5 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 38.3 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، لكنها استمرت في خسارة الأموال ولم تُحقق أي أرباح.

منذ نهاية العام، تخضع المتاجر التي تحمل منتجات الشركة لقيود إغلاق متفاوتة إثر جائحة فيروس كورونا. أدى ذلك إلى إغلاق كبير لمتاجر مجموعتها خلال عام 2020، ولكن من جهة أخرى، شهدت عمليات التجارة الإلكترونية للشركة نموًا إيجابيًا على أساس سنوي.