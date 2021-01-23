هل أصيب عادل إمام بكورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترددت أنباء عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عن إصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس كورونا المستجد.

ونفى مصدر مقرب من عادل إمام، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" المصرية، هذه الشائعات، وطمأن جمهوره على صحته.



وأوضح المصدر أن " عادل إمام أصبح منذ انتشار فيروس كورونا يتجنب التجمعات ويميل إلى العزلة، ولا يزوره في منزله إلا أولاده وأحفاده".

وكان عادل إمام غاب عن جنازة الكاتب الكبير وحيد حامد وصديقه الفنان هادي الجيار، ما تسبب في انتشار شائعات كثيرة حول صحته.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عرض خلال شهر رمضان 2020، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.