الفنانة عايدة رياض.. شائعة دفعها للكشف عن ديانتها لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل السبت ذكرى ميلاد الفنانة المصرية عايدة رياض الذي يوافق 23 يناير 1954.

وبهذه المناسبة تسلط ”الخليج 365” الضوء على لقاء تليفزيوني لها، اعترفت خلاله بديانتها للمرة الأولى.



وكشفت عايدة رياض عن ديانتها للمرة الأولى في أبريل 2020، عندما أطلت عبر برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، وقالت إنها تعاني من الشائعات، التي تلاحقها دائما مثل المرض والوفاة.

وأشارت إلي أغرب شائعة طالتها قائلة: "ليس لي علاقة بالتكنولوجيا، وليس لي حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذات يوم فوجئت بشخص يرسل لي صورتي وهو يمسك بها في السعودية، ويؤكد أنه قام بأداء العمرة من أجلي، ونشرها على فيسبوك، وهناك من انتحل شخصيتي وعلق على الصورة موجها الشكر لهذا الشخص".





وتابعت رياض قائلة: "اندهشت من هذا التصرف لأنني مسيحية، أعمل عمرة إزاي، اتصلت بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر وطلبت منه التدخل، لكن بمرور الوقت وتعدد المواقف أصبحت لا أهتم، ولا أسعى لتصحيح أي معلومة عني".

ولدت "عايدة رياض راغب شحاتة" في 1954، وبدأت حياتها بالرقص الشرقي ضمن الفرقة القومية للفنون الشعبية.

بعد ذلك انتقلت لشاشة السينما والتليفزيون، وشاركت في بطولة العديد من الأعمال الفنية المتميزة مثل "اللعب مع الكبار" أمام الزعيم عادل إمام، و"الكيت كات" بطولة الساحر محمود عبدالعزيز.





كما تألقت عايدة رياض على شاشة التليفزيون، وشاركت في بطولة عدة أعمال مهمة مثل "المال و البنون، وهوانم جاردن سيتي، وعائلة الحاج متولي".

وتزوجت عايدة رياض مرة واحدة فقط، وكانت من الفنان الراحل محرم فؤاد وحدث الانفصال بعد 4 سنوات.