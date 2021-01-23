مخرجة "جمال الحريم" تكشف الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر دخول الفنان المصري أشرف مصيلحي العناية المركزة بعد إجراء جراحة لإزالة ورم بالمخ.

وخرجت زوجته المخرجة منال الصيفي عن صمتها، وأصدرت بيانا نفت خلاله ما تردد عن تدهور الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي.

وقالت إنه أجرى جراحة لإزالة كيس مياه بمنطقة الرقبة، وإن حالته الصحية مستقرة، ومن المقرر أن يغادر المستشفى السبت.





وأشارت الصيفي إلى أن مصيلحي يتلقى ردود الأفعال حول دوره المتميز في مسلسل "جمال الحريم" الذي يعرض حاليا على قناة "dmc" و"MBC4".

وأوضحت أن دوره في المسلسل جذب الأنظار، لا سيما أنه يجسد قوة الشر في العمل، وهذا الدور لم يقدمه في أعمال سابقة.

يذكر أن مسلسل "جمال الحريم" من إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، ويناقش فكرة الدجل والشعوذة في إطار من الإثارة والرعب.

ويشارك في بطولة المسلسل نور اللبنانية، ودينا فؤاد، وحازم سمير، وصلاح عبدالله، وإيهاب فهمي.