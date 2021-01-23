عمرو دياب يغني مع توأمه في حفل استاد دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلا غنائيا مساء الجمعة، باستاد دبي الدولي في الإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق بالمدينة الرياضية.

وتداول رواد موقع "أنستقرام"، مقطع فيديو من الحفل يظهر خلاله الهضبة وإلى جانبه نجلاه التوأم عبدالله وكنزي، أثناء غنائه "قمرين" والتي أهداها لهما في عام 1999.



وفور ظهور "كنزي وعبدالله" بجوار الهضبة اشتعل المسرح، وتعالت صيحات الإعجاب من جانب الجمهور الكبير.

وقد نشرت "كنزي" عبر خاصية "ستوري" على موقع "أنستقرام" مقطع فيديو من الحفل.





"قمرين" من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور، وقدّمها الهضبة ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم بعد ولادة التوأم "عبد الله وكنزي"، وظهر في نهاية الكليب وهو يقبل توأمه.

وصعد على خشبة المسرح أيضا في حفل استاد دبي الملحن عزيز الشافعي، والشاعر تامر حسين الذي قام بنشر صورة من الحفل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وأرفقها بتعليق: "من قلب الحدث مع حبيبى الفنان عمرو دياب، شكرا على حسن الاستقبال أبوالذوق كله والاحترام".







يذكر أن الهضبة طرح مؤخرا ألبومه الجديد بعنوان "يا أنا يا لأ" يضم 12 أغنية، هي (يا أنا يا لأ، ومحسود، وشكرا، وعايز أعمل زيك، وطبّل، وبتهزر، وفاكرني يا حب، وأنا معاك، ويا دلعو، ومن العشم، وريمكس محسود، والجو جميل).