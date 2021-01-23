شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغانى لتامر حسنى تحتوى على نصائح تنمية بشرية آخرها خليك فولاذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز خلال السنوات الماضية انشغال النجم تامر حسنى بالتنمية البشرية، وظهر ذلك من خلال بوست كتبه منذ أشهر عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، تحدث فيه عن حلقات خبير التنمية البشرية الراحل الدكتور إبراهيم الفقى، ونصح متابعيه بمشاهدة حلقاته وفهم كلامه إذا أرادوا النجاح والتخلص من أى أفكار محبطة.

ومن الواضح أن هتمام تامر حسنى بعلم التنمية البشرية ترك أثرا واضحا فى اختياره لكلمات أغانيه، التى أصبحت تتضمن رسائل ونصائح مباشرة لجمهوره للتعامل مع الحياة وتحفزهم على مواجهة الأزمات والصعوبات.

كما ظهر ذلك فى اختيار تفاصيل كليبات تامر حسنى خلال الآونة الأخيرة، على سبيل المثال في كليب أغنية "ناسينى ليه" اهتم تامر حسنى بإظهار رواية ليالى ألف ليلة للأديب الراحل نجيب محفوظ، كما صور جزءا من الكليب داخل مكتبة الإسكندرية، ما يوضح مدى اهتمام تامر حسنى بالثقافة والقراءة، وهذا جزء يفتقده الجمهور دائما فى الكثير من الفنانين، وكأنه أصبح يستغل فنه في إرسال رسائل تشجيعية وتحفيزية لمحبيه من خلال أغانيه المختلفة، ومنها:

"وبعدين" الأغنية الدعائية لفيلم الحرب العالمية الثالثة، جاءت كلماتها تشجيعية للتقدم ومواجهة الصعاب وتحقيق الأحلام، من كلمات محمد عاطف، ألحان مادى، توزيع أحمد إبراهيم.

"الموضوع فيك" أغنية أعدها خصيصا لحفل افتتاح الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأولمبياد ذوى الأحتياجات الخاصة بمصر، كما أعاد تقديمها لدعم مرض مستشفى سرطان الأطفال 57357، وكانت كلماتها تحمل العديد من النصائح والرسائل التي تحث على التحدى ومواجهة الحياة وعدم الأستسلام لما تفرضه والسعى إلى ما هو أفضل، وهى من كلمات محمد مصطفى وألحان عبد الرحمن شوقى.

"عيش بشوقك" الأغنية الرئيسية لألبوم يحمل نفس اسمها، وهى من أكثر الأغانى بهجة وكانت تدعو للنظر للحياة بشكل مختلف وتحويل كل ما هو سلبى إلى إيجابى، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهانى محروس.

"فرصة عمر" أغنية لدعم مرضى القلب بمؤسسة مجدى يعقوب، تدعو لتخطى كل الأوجاع والآلام لعل تلك الأوجاع بداية لحياة جديدة، وكل أثر تتركه يدل على الصمود والبطولة، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد.

"خليك فولاذى" أحدث أغانى النجم تامر حسنى ضمن ألبوم يحمل نفس اسمها، يوضح من خلالها أن الدنيا تحتاج إلى من يتحداها ويتحلى بالقوة، ومهما كانت محاولات الدنيا لتعقيد الأمور فدائما هناك فرصة بأكثر من طريقة، خليك فولاذى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع رامى سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس.