شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة وحمزة العيلى مع روبى فى مسلسل "شقة 6" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كل من الفنان شريف سلامة وحمزة العيلى لمسلسل "شقة 6" للنجمة روبى ليشاركوها في بطولة المسلسل، المقرر أن تنافس به روبى في موسم شهر رمضان، وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة حول الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى.

مسلسل "شقة "6، تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضى ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف، وبطولة روبى، شريف سلامة، سيد رجب، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وحمزة العيلي، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة روبي من تسجيل أغنية ضمن ألبومها الجديد، والتي تتعاون فيه لأول مرة مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ويتضمن الألبوم 6 أغانٍ، تتعاون فيها روبي مع الشاعر أيمن بهحت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى، والتي تعود به روبي للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها فترة كبيرة عن إصدار أغاني جديدة والتي كانت بوابة تعارف الجمهور عليها.