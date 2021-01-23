أمير محروس: "كان نفسي أشتغل مع عبد الحليم حافظ وربنا اداني عمرو دياب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه الموزع ومهندس الصوت أمير محروس، رسالة للنجم عمرو دياب، وشارك جمهوره مقطع فيديو يجمعهما أثناء العمل على ألبوم الهضبة الأخير "يا أنا يا لأ".

ويخاطب أمير محروس الهضبة قائلا له في الفيديو: "الهضبة مش من فراغ، الهضبة بجد، أمنية حياتي إني كنت أشتغل في يوم من الأيام مع عبد الحليم حافظ أستاذ الأساتذة والتاريخ كله، ربنا اداني عمرو دياب اشتغل معاه عشان هو الخطوة التانية اللي هتيجي في التاريخ بعد عبد الحليم، الكلام ده على مسئوليتي الشخصية".

فيما رد عمرو دياب قائلا خلال الفيديو: "وأنت كمان مش من فراغ، يا سيدي الله يخليك، والكلام ده كلام كبير، شكرا جدا".

وعلّق أمير محروس على الفيديو قائلا: "إهداء من قلبي للهضبة عمرو دياب، وكلمة من قلبي ليك أنت إنسان وفنان تستحق كل التقدير والاحترام علشان بتفرح دايماً قلبي بشغلنا سوا، بحبك يا هضبة الفن المصري والعربي".

وتعاون عمرو دياب في ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".