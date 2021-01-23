شكرا لقرائتكم خبر عن مالوما يؤكد: صعب تكوين صداقات جديدة فى عالم صناعة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم العالمى مالوما أن يضع بصمة قوية فى عالم صناعة الموسيقى مما جعله صاحب شعبية جارفة حول العالم، و بذلك استطاع النجم اللاتينى الشهير البالغ من العمر ( 26 عاما ) أن يكون أول فنان رجل يتصدر غلاف مجلة Elle.

بينما كان عام 2020 عام صعب بالنسبة للكثيرين حول العالم ، إلا أن مالوما وصفه بأنه "أفضل عام له حتى الآن" ، حيث أكد : " موسيقيا وفنيا وشخصيا .. أشعر وكأننى ولدت من جديد".



مالوما

وأشار مالوما فى حديثه قائلا : " لا أحب حقا أن يكون لدى أصدقاء جدد ، فى الحقيقة كنت أحاول تكوين صداقات فى عالم الصناعة الموسيقى ، لكن الأمر صعب للغاية ، أشعر أحيانا أنهم يريدون أن يكونوا أصدقائى، ولكن بمجرد أن التفت واعطيهم ظهرى ، طعنونى " .

واستكمل مؤكدا : " أفضل البقاء بأمان مع أصدقائى الحقيقيين ، حيث أشعر دائما بالراحة معهم " .

يذكر أن النجم العالمى مالوما استطاع خلال عام 2020 ان يقدم عدد من الدويتوهات الغنائية التى حققت نجاح مذهل حول العالم ، و من أبرزهم اغنية " Hawái " التى جمعته بنجم الغناء THE WEEKND ، كما قدم مالوما دويتو مذهل مع النجمة الشهيرة جنيفر لوبيز وهى أغنية " Pa'Ti Lonely " .