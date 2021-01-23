ظافر العابدين: سوف أخذ لقاح كورونا وأنا أثق في العلم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان التونسي ظافر العابدين، إنه سوف يأخذ لقاح كورونا المستجد، لافتا إلى أنه يثق في العلم.

أضاف العابدين، خلال مع برنامج "My Guest": "الحمد لله التلقيح موجود الآن ويتم توزيعه، وأكيد سآخذه، عندي ثقة في العلم، مش ثقة عمياء لكن في الآخر لو مخدناش التلقيح ماذا سنصنع؟ خاصةً وأن شركات كبيرة قائمة على التلقيح".

وأشار العابدين إلى أنه فضل الغياب عن شهر رمضان المقبل لأنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع العائلة.

يذكر أن آخر أعمال ظافر العابدين فيلم "خط دم" مع نيللي كريم، من تأليف وإخراج رامي ياسين.