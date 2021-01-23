شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تدخل عام 2021 بقوة.. أغانى وعمل وثائقى لتنصيب جو بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية ديمى لوفاتو قررت أن تدخل عام 2021 بقوة وتركيز أكثر من أى وقت مضى، وكأن التحدى بالنسبة لها هو تحقيق سلسلة من النجاحات خلال هذا العام، وبدأت الخطوات الجادة للنجمة الشهيرة فى الظهور بشكل عملى، فبعد أيام من تأكيد مدير أعمالها سكوتر براون تواجدها بالاستوديو من أجل أخذ مزيد من الخطوات الناجحة فى عالم الموسيقى قررت النجمة الشهيرة أن تؤكد بنفسها للعالم أنها تسجيل عملا غنائيا جديدة ردا على الاحتجاجات المؤيدة لترامب التى اندلعت فى مبنى الكابيتول هيل فى واشنطن، حيث أكدت لوفاتو: "أنا فى الاستوديو أعمل على شىء مميز بعد الاعتداء اليوم على الديمقراطية"، وجاءت كلمات ولوفاتو بمثابة رسالة حماس لكل محبيها وعشاقها.

من جهه أخرى أبهرت ديمى لوفاتو العالم أمس بصوتها المذهل، وذلك خلال مشاركتها فى حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن وهو الحفل الذى ضم عددا كبيرا من نجوم الغناء مثل ليدى جاجا وجنيفر لوبيز وكاتى بيرى وغيرهم الكثيرين.



ديمي لوفاتو بحفل تنصيب جو بايدن

وفى مفاجأة من العيار الثقيل قررت ديمى لوفاتو التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم أن تتحدث عن الكثير من تفاصيل تعرض حياتها للخطر وذلك بعد تعاطيها جرعة من المخدرات الزائدة لعام 2018، وذلك فى مسلسل وثائقى جديد يتم عرضه على قناتها الخاصة على موقع الفيديو YouTube وتعد هذه الفترة من أصعب فترات حياة لوفاتو ونُقلت نجمة البوب الشهيرة للمستشفى ثم دخلت فى مرحلة إعادة التأهيل .

العمل يحمل عنوان "DEMI LOVATO: DANCING WITH THE DEVIL" وهو من إخراج Michael D. Ratner ، ومن المقرر أن يتم عرضه يوم الثلاثاء 23 مارس المقبل على القناة الرسمية للنجمة الشهيرة على يوتيوب.

ووفقا لبيان صحفى سيقدم العمل نظرة صادقة إلى الوراء فى واحدة من أكثر الأوقات صعوبة فى حياة ديمى لوفاتو حيث تكشف عن صدماتها السابقة وتكتشف أهمية صحتها الجسدية والعاطفية والعقلية، وأوضحت لوفاتو قائلة: "لقد مر عامان منذ أن واجهت أحلك نقطة فى حياتى، والآن أنا مستعدة تماما لمشاركة قصتى مع العالم".

بعد عام تقريبا من إلغاء فعاليات مهرجان SXSW السينمائى لعام 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا "COVID-19 " تم الإعلان عن النقاط لـمهرجان SXSW لعام 2021 ، حيث أشار القائمون على المهرجان الذى ينطلق فى 16 مارس وتستمر فعالياته حتى 20 مارس المقبل، حيث يتم عرض " Demi Lovato: Dancing with the Devil " ليلة الافتتاح.

وقد قالت جانيت بيرسون احدى المسئولين بالمهرجان "إنه أمر مثير للإعجاب ونادر أن ترى أحد نجوم البوب يروون قصتهم بشكل أصلى وبدون أدنى تعديل .. و فى الحقيقى يساعد اهتمام ديمى لوفاتو العميق بالتوعية بالصحة العقلية فى تغيير المشهد العام ".