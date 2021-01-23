شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هشام: كان حلمى أشتغل مع يوسف الشريف والفرصة جاءت فى "كوفيد 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الشابة ديانا هشام سعادتها الكبيرة بالمشاركة فى بطولة مسلسل "كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، حيث تبدأ تصوير مشاهدها فى العمل الشهر المقبل بعد انتهاء المخرج أحمد نادر جلال من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير.

وأشارت ديانا لـ"الخليج 365" إلى أن العمل مع يوسف الشريف كان حلما من أحلامها لأنها من عشاقه ومتابعة جيدة للأعمال التى يقدمها، حيث ترى ما يقدمه دائماً جديدا ومختلفا وبعيدا عن المألوف على الساحة، موضحة أن الفرصة جاءتها فى "كوفيد 25" ومتشوقة جداً من أجل هذه التجربة، خاصة أنها أيضاً مع مخرج كبير ومهم وهو أحمد نادر جلال.



ديانا هشام

ويعرض حالياً لديانا هشام مسلسل "جمال الحريم" من 45 حلقة على قناة dmc وهو بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، اسلام جمال، حازم سمير، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحى، أميرة العايدى، أحمد كرارة، غفران محمد، يوسف وائل نور، محمد لطفى شاهين، أمير شاهين، هدى الاتربى وتأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى.

كما تتابع ديانا ردود الأفعال على عرض مسلسل "أنصاف مجانين" المعروض حالياً على احدى المنصات الرقمية على الانترنت، وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة صعيدية تدعى "جميلة"، تُعاني من القهر في حياتها الشخصية لمعاناتها الدائمة من الفشل،