وليد منصور ما بين ألبوم روبي وتصوير "أهل الكهف" والتحضير لـ "شغل خواجات"

محمد اسماعيل - القاهرة - يعيد المنتج وليد منصور، النجمة روبي للغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقف لعدة سنوات عن طرح أغنيات جديدة.

وأوشكت روبي على الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي يتولى إنتاجه وليد منصور، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أولى أغاني الألبوم مع المخرج الكبير أحمد علاء.

كما يستعد لتصوير كليب "آخر سهرة" في أولى تجارب الموزع أحمد إبراهيم في الغناء، حيث من المقرر طرح الأغنية في عيد الحب.

وينتج وليد منصور "سنجل" مع الملحن مدين والفنان محمد جمعه، بالإضافة إلى تنظيمه لعدد من الحفلات بمصر والعالم العربي والتي من المقرر الكشف عن تفاصيلها ومواعيدها عقب استقرار الحياة وتراجع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

أما في مجال السينما؛ يواصل وليد منصور تصوير مشاهد فيلم "أهل الكهف"، وقام مؤخرا ببناء الديكورات الجديدة الخاصة بباقي مشاهد العمل والذي يضم نخبة كبيرة من نجوم السينما، في مقدمتهم: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، أحمد عيد، محمود حميدة، محمد فراج، ريم مصطفى، خالد الصاوي، بيومي فواد، صبرى فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، وهاجر أحمد، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما أعلن وليد منصور قرب الانتهاء من تعديل سيناريو فيلم "شغل خواجات" والذي سوف يبدأ التحضير له والتعاقد مع نجومه خلال الشهر القادم.