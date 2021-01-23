محمد الفلاح - ساويرس يجمع يحيى الفخراني ومحمد سعد لأول مرة في الصحبة الحلوة

السبت 23 يناير 2021

قرر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إحياء آخر أفلام المؤلف والسيناريست وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا أوائل العام الجاري.



ويشهد العمل الذي يحمل اسم "الصحبة الحلوة" أول لقاء فني بين يحيى الفخراني ومحمد سعد، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" المحلية.

وتتولى ساندرا نشأت مهمة إخراج الفيلم بعدما تواصل معها ساويرس ووجد استحسانا منها.

وكانت آخر الأعمال التي انتهى وحيد حامد من كتابتها قبل رحيله فيلم "الصحبة الحلوة"، والجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، الذي يرصد تاريخ جماعة "الإخوان" الإرهابية.

وتوفي وحيد حامد قبل أسابيع، بعد مشوار امتد لأكثر من نصف قرن أثرى خلاله الدراما السينمائية والتلفزيونية والإذاعية بأعمال جسدت هموم وأحلام مجتمعه.