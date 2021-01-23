شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتج ميدو منيب بعد تعرضه لنزيف فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا منذ قليل المنتج ميدو منيب نجل شقيق الراحل أحمد منيب، عن عمر ناهز 41 عاما، بعد تعرضه لنزيف في المخ.

وقررت أسرة الراحل إقامة صلاة الجنازة اليوم، عقب صلاة الظهر أمام منزله بالسيدة زينب، وسيكون الدفن بمقابر آل منيب بالدراسة.

يذكر أن الراحل أنتج لعدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم ساندي ورنا سماحة وإنجي وشذى، وكان آخر أعماله الإنتاجية طرح ألبوم المطربة الشابة إيمي الطوخي.