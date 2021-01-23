شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تدفع 4.3 مليون دولار ضريبة فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع فارايتي أن شبكة Netflix دفعت ضريبة بلغت قيمتها 4.3 مليون دولار في المملكة المتحدة في عام 2019، حيث بلغت إيراداتها 164 مليون دولار وذلك كضريبة على الشركات التي تمتلكها الشبكة في المملكة المتحدة.

تملك شبكة Netflix ثلاث شركات مدرجة في المملكة المتحدة هى Netflix Services UK و Netflix Studios UK و Netflix Productions UK - وقد أبلغت عن عائدات قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (164 مليون دولار) وأعلنت عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (17.76 مليون دولار) في عام 2019 .

وتقدر شركة الأبحاث Ampere Analysis أن Netflix كسبت 940 مليون جنيه إسترليني (1.28 مليار دولار) من رسوم الاشتراك في عام 2019 ويبلغ عدد المشتركين في جهاز البث حوالي 13 مليون مشترك في المملكة المتحدة.