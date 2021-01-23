شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "Wonka" فى 2023 المقتبس عن Charlie and the Chocolate Factory والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Warner Bros طرح فيلم "Wonka" فى 2023 ، وهو الفيلم المأخوذ عن "Charlie and Chocolate Factory"، ويحمل الفيلم الجديد اسم "Wonka".

وحسب موقع hollywoodreporter ظل مشروع الفيلم قيد التوقف منذ سنوات، ولكن بدأ المنتجون مؤخراً في انعاشه واستكماله مرة أخرى، وتأمل Warner Bros أن يبدأ التصوير في غضون الأشهر الأربعة المقبلة بهدف عرضه في السينمات 17 مارس 2023.

وتستند قصة الفيلم إلى كتاب الأطفال الشهير للمؤلف رولد دال "تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، وتتبع القصة صبيًا فقيراً يُدعى تشارلي، وهو واحد من خمسة شبان فازوا بتذكرة ذهبية للقيام بجولة في مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، والذي يتسم بالسرية الشديدة، ويديره ويلي ونكا.

وكان جين وايلدر قد لعب دور الشخصية الرئيسية في فيلم "ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة" الذي عرض عام 1971، ولاحقاً قام جوني ديب بأداء نفس الدور في فيلم معاد انتاجه وعرض في 2005، وأخرجه تيم بيرتون.