شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين تقابل أمينة خليل ومحمد ممدوح فى "خلى بالك من زيزى" بعد قابيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة نهى عابدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" أمام الفنانين محمد ممدوح وأمينة خليل، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعدما انضمت لأسرة العمل مؤخراً، لتسجل تعاونها الثانى مع أمينة ومحمد ممدوح وكذلك المخرج كريم الشناوى بعد "قابيل" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.



نهى عابدين

مسلسل "خلى بالك من زيزى" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وبطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومى فؤاد، نهى عابدين صبرى فواز، على قاسم، أسماء جلال، صفاء الطوخى، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعى.

وتستأنف نهى عابدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "نجيب زاهى ذركش" أمام النجم يحيى الفخرانى خلال الأيام المقبلة، حيث صورت عدد من مشاهدها قبل تغيير الديكور، وتشارك في العمل إلى جانب أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، هالة فاخر، شيرين، محمد ممدوح، فتوح أحمد وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.



الفنانة نهى عابدين

وشاركت نهى مؤخراً فى حكاية "الناحية التانية" من مسلسل "نمرة اتنين" مع النجم عمرو يوسف وإخراج طارق العريان وتأليف سما عبد الخالق، والذى تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، وجسدت دور زوجة عمرو يوسف في الحكاية التي شارك في بطولتها صبا مبارك وبسنت شوقى ومحسن محيى الدين.