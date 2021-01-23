فن ومشاهير

راجح داوود: لست ضد أغاني المهرجانات وأرى فيها تعبيرا عن الحرية (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الموسيقار راجح داوود، إن وصف المهرجانات بالغناء الشعبي خاطئ، لافتا إلى أن "الفن الشعبي هو الفن اللي ملوش صاحب، واللي موجود ومتوارث".

وأضاف داوود، خلال حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية ten، "كل 10 سنين بيطلع موجات غناء معينة، وبعدها يطلع غيرها، موضة وتنتهي وتندثر".

تابع: "اللي إحنا بنقول عليه مهرجانات ده هو طول الوقت موجود، بس إحنا دلوقتي بنسميه مهرجانات، لكن من 10 سنين كان له مقابل بشكل مختلف".

استكمل: "انتشار المهرجانات آخر 10 سنوات مرتبط بظهور اليوتيوب والسوشيال ميديا، ودي حاجات أنا بشوفها بتطلع ظواهر وبعدين تختفي، وده عادي".

واصل: "أنا مش ضد أغاني المهرجانات، أنا بشوف فيها تعبير عن الحرية، صحيح بيعبر غلط وأنا لا أتذوقه، لكن دي مرحلة هيجي مرحلة بعدها هي التعبير بانتقاء وهتروح للأفضل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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