راجح داوود: لست ضد أغاني المهرجانات وأرى فيها تعبيرا عن الحرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الموسيقار راجح داوود، إن وصف المهرجانات بالغناء الشعبي خاطئ، لافتا إلى أن "الفن الشعبي هو الفن اللي ملوش صاحب، واللي موجود ومتوارث".

وأضاف داوود، خلال حواره ببرنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية ten، "كل 10 سنين بيطلع موجات غناء معينة، وبعدها يطلع غيرها، موضة وتنتهي وتندثر".

تابع: "اللي إحنا بنقول عليه مهرجانات ده هو طول الوقت موجود، بس إحنا دلوقتي بنسميه مهرجانات، لكن من 10 سنين كان له مقابل بشكل مختلف".

استكمل: "انتشار المهرجانات آخر 10 سنوات مرتبط بظهور اليوتيوب والسوشيال ميديا، ودي حاجات أنا بشوفها بتطلع ظواهر وبعدين تختفي، وده عادي".

واصل: "أنا مش ضد أغاني المهرجانات، أنا بشوف فيها تعبير عن الحرية، صحيح بيعبر غلط وأنا لا أتذوقه، لكن دي مرحلة هيجي مرحلة بعدها هي التعبير بانتقاء وهتروح للأفضل".