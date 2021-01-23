"تارا عماد فوق الجبل ولقاء سويدان بدوية ومي عمر أنيقة".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء سويدان

ظهرت الفنانة لقاء سويدان، بإطلالة بدوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العينان نافذة الروح".

تارا عماد

الفنانة تارا عماد، ظهرت جالسة فوق صخرة بالجبل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الاسترخاء".

أحمد السعدني

ظهر الفنان أحمد صلاح السعدني، بصحبة كلبه داخل سيارته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يومكم لذيذ".

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة أنيقة لها أمام سيارتها، عبر حسابها على إنستجرام".

ديانا كرزون

ظهرت الفنانة ديانا كرزون، بإطلالة صفراء أنيقة، عبر حسابها إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عاصي الحلاني

الفنان عاصي الحلاني، ظهر بصحبة أبنائه في أحدث ظهور لهم، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

إيمي طلعت زكريا

الفنانة ايمي طلعت زكريا، نشرت إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وَرِزقُكَ لَيسَ يُنقِصُهُ التَأَنّي، وَلَيسَ يَزيدُ في الرِزقِ العَناء، وَلا حُزنٌ يَدومُ وَلا سُرورٌ، وَلا بُؤسٌ عَلَيكَ وَلا رَخاءُ، إِذا ما كُنتَ ذا قَلبٍ قَنوعٍ، فَأَنتَ وَمالِكُ الدُنيا سَواءُ".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة لها وهي تسير داخل الحديقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماجد المصري

كشف الفنان ماجد المصري، عن إطلالة قديمة للملابس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أيام لما كان الواحد رايق وبيقلد جون ترافولتا".

بوسي

الفنانة بوسي، ظهرت بإطلالة أنيقة حمراء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.