عزيز الشافعي وتامر حسين بصحبة عمرو دياب في حفل دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين بصحبة الفنان عمرو دياب، خلال حضورهما لحفله الغنائي في ستاد دبي الدولي بالإمارات.

ونشر الشافعي، صورة من كواليس الحفل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "مع الهضبة على مسرح ستاد دبي".

يأتي حفل عمرو دياب بدبي، ضمن مهرجان التسوق الذي بدأ فعالياته منذ بداية الشهر الجاري.

الحفل هو الأول للفنان عمرو دياب، بعد طرح أغاني ألبومه "يا أنا يا لاء"، ويضم 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكرًا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".