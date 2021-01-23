محمد الفلاح - بالصور.. كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد ميلادها

السبت 23 يناير 2021

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري بعيد ميلادها، الخميس، بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.



ونشرت ياسمين صبري عبر حساباتها الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي، عدة صور من الاحتفال.

وزينت الفنانة المصرية منزلها بعدد كبير من البالونات المختلفة الألوان، ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية "عيد ميلاد سعيد ياسمين"، وظهرت في إحدى الصور وهي تطفئ الشموع، وظهرت في أخرى بجوار زوجها، وأمامها تورتة ضخمة مكونة من أربعة طوابق.

يذكر أن ياسمين صبري من مواليد 21 يناير 1988، بمحافظة الإسكندرية المصرية، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2014، ومن أبرز أعمالها "الأسطورة" أمام محمد رمضان، و"طريقي" مع المطربة شيرين عبد الوهاب.

كما اختيرت ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم مرتين، الأولي في 2017، والثانية في 2020.