شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ: تسجيلات العندليب تؤكد عدم زواجه بسعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة، ابن شقيق الراحل عبد الحليم حافظ، إن تسجيلات العندليب تؤكد عدم زواجه بسعاد حسني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على قناة الأولى المصرية: "خلال بضع شهور سيجرى نشر مذكرات صوتية له، وحديث علاقته بالفنانة سعاد حسنى ولم يحدث جواز بينهما، وعلاقته بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والراحل محمد أنور السادات".

وتابع: "لم يحدث زواج مع الفنانة سعاد حسنى والجواز أشياء كثيرة منها الحب، وبيغنى لمصر وليس قصدى أن أنا أغنى للسادات، وحلم الوحدة العربية كان فى وقت جمال عبد الناصر، ويكشف علاقته وجمال عبد الناصر، والمذكرات لأول مرة حوالى ساعتين تسجيل صوتى".

يشار إلى أن زواج العندليب عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسنى.. شائعة فنية لا يزال صداها مستمرا حتى يومنا هذا رغم رحيلهما، ورغم عدم وجود وثيقة زواج تثبت ذلك، أو تنفى ذلك، إلا أن الشائعة لا تزال باقية.