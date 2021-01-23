شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب : أنا زمالكاوية وزوجى أهلاوى وبنتخانق مع بعض وقت المبارايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مى كساب: "أنا زمالكاوية وجوزى أهلاوى وإخواته أهلاوية، وبنتخانق مع بعض وقت المباريات، بس دلوقتى مش متعصبة، وبكيت عندما هُزم الزمالك من الأهلى 4-3 فى نهائى الكاس"، بينما قال أحمد فتحى: "أنا زمالكاوى من يوم ميلادى وزوجتى زمالكاوية".

وأضافت مى كساب، خلال لقائها هي والفنان أحمد فتحى مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن النجم محمد حماقى يجيد لعب الكرة مع الغناء، وقال فتحى: "نور الشريف كان من الممكن أن يكون لاعب كرة".

وتابعت مى كساب: "لو دخل غرفتى عفريت أتمنى يكون عفريت أمى"، وقال أحمد فتحى: "ولو كنت مجرم هاسرق أكل ولو اتخطفت ماحدش هيدفع فلوس عشان يخلصنى".

وقامت مى بغناء أغنية خسارة، وأحمد فتحى قال إنه يتمنى أن يكون وزير التموين، وأضافت مى كساب: "فى التمثيل والسفر بنشيل هم أحمد فتحى فى الأكل". وتابعت: "أحب طريقة سيد درويش فى الغناء، ولو عاد بى الزمن هاغنى بنفس الطريقة".