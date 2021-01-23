شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تطلق الصفافير بعد تألق زوجها بـ"الطبلة" مع أبلة فاهيتا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "اتجوزت جوزى عشان كان بيطبلى في الأول وخلاص بقى بعدما اتجوزنا لأن الطبلة دى عملت مشاكل كتير، وكان لما بيطبل بلاقى حواليه 20 بنت فخليته يبطلها خالص".

وأختتم شريف الشوبكى زوج الفنانة ريهام عبد الغفور لقاءهما في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا المذاع على قناة ON، بالطرق على الطبلة على أنغام أغنية "بيلا تشاو تشاو"، فيما كانت ريهام داعمة له وأطلقت الصفافير.

وكان شريف الشوبكى زوج الفنانة ريهام عبد الغفور، كشف بدايته مع لعب الطبلة قائلا: "بدأت ألعب مزيكا وأنا في المدرسة تقريبا في خامسة ابتدائى، وكملت بعد كدة وقابلت ناس أتراك في سنة 1999، وقعدت كام شهر اتعلمت اكتر على آلة الطبلة".

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور التى حلت هى وزوجها ضيفين في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "أنا مش بعرف أرقص وفاشلة في الرقص البلدى تماما، والمرة الوحيدة اللى شافنى برقص فيها كنت بتمرن عشان دورى في مسلسل حارة اليهود، وهو كان بيحاول يمرنى ويطبل".





























وتواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها بمسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربينى، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامى مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.