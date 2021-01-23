شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ريهام عبد الغفور: أنا عاكستها فى الأول بس هى ضحكت عليا واتجوزتنى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "زوجى مصري بس والدته من ألمانيا، ومكنش له في التصوير ولكن بعد الجواز أخد كورس عشان نتصور كتير وكدة، وعمره ما حضر معايا ولا مهرجان ولا تكريم ولا جايزة استلمها".

وأضاف شريف الشوبكى، زوج الفنانة ريهام عبد الغفور خلال لقائهما في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "أنا اللى عاكست ريهام في الأول بس هي ضحكت عليا واتجوزتنى، واتعودت لما نخرج مع بعض هناكل في مكان المعجبين بيكونوا عاوزين يتصوروا معاها، وياريت الموضوع بييجى على إنى باكل لوحدى وبس ده أنا بمسك الكاميرا وأصورهم كمان".





























من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها بمسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربينى، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامى مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.