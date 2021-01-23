شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب تفوز على أحمد فتحى فى تقشير البطاطس وتؤكد: مش بحب الكوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الفنانان مى كساب وأحمد فتحى بتقشير البطاطس باستديو واحد من الناس مع عمرو الليثى، على أنغام الموسيقى. وقال فتحى: "أنا بحب الأكل بشكل عام، وأضافت مى كساب: "مش بحب الكوارع"، وعن أكثر الحلويات التى تحبها مى كساب قالت: "البسبوسة".





وأكد فتحى أنه لا يحب الشطة، ويحب الأرز والمكرونة لأنه خريج سياحة وفنادق، وأن زوجته وأصحابه بيفتحوا نفسه على الأكل ومنهم محمد عبد الرحمن، وأنه يحب ساندوتش "ساكلانس" لأنه ضخم جدا.





وأضافت مى كساب أن أكتر توابل بتحبها هى خلطة البهارات، والمكرونة بالبشاميل أقرب أكلة لزوجها أوكا، وهو لا يعرف الطبخ. وفى نهاية الفقرة مى قشرت كل البطاطس وأحمد فتحى قشر 3 فقط، وفازت مى بالفقرة.

وقالت الفنانة مي كساب إنها بدأت استخدم السوشيال ميديا فى الترويج لأعمالها مؤخرا، بينما أشار أحمد فتحى إلى أنه لا يعرف السوشيال ميديا، وعن إمبابة قال فتحى: "العشق والجدعنة ودائما أحب هذا المكان وأحن لرائحة الشتاء هناك".

وأضافت مي كساب خلال لقائها هي والفنان أحمد فتحى مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنها تعشق طنطا بلدها وتذهب لزيارة قبر والدتها وأنها عاشت بطنطا حتى 3 ثانوى.