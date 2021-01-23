شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان فى مشهد سينمائى رمانسى مع مي سليم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الإعلامى رامى رضوان مع النجمة مي سليم فى برنامجه "مساء دى إم سى" على قناة دى إم سى، مشهدا تمثيليا لأحد أفلام الراحل نور الشريف، وعلق رضوان قائلا: "أنا فاشل تمثيل آسف أيها المشاهدين أنا راجل بتاع سياسة، وترد عليه مي وشك احمر ليه.. والله حلو".

وأكدت النجمة مى سليم، أثناء استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج مساء دى إم سى الذى يعرض على فضائية دى إم سى، أنها عادت مؤخرا من لبنان، حيث كانت تقضى فترة إجازة هناك، مضيفة: "كنت محبوسة فى الغرفة ومكنتش عارفة أنزل للشوبينج"، على حد وصفها، مشيرة إلى أنها حريصة على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة شقيقاتها ميس ودانا بالعدوى.

وأضافت: "الحمد لله ربنا نجاهم من هذا الفيروس بعد تعرضهم لأعراض شديدة، خصوصا ميس، ولابد من الجميع أن ياخدوا بالهم من نفسهم".

وقالت النجمة مى سليم إنها تحب معظم الأكلات ولكن تحرص على تناولها بكميات، ومن ضمنها المكرونة بالبشاميل والأرز المعمر، ولكن المحشى مش أوى، على حد وصفها.

وأضافت، أنها فشلت فى موضوع الطبخ، خاصة أنه متعة وفن وطول الوقت والدتى تقول لى "ماتدخليش المطبخ"، مشيرة إلى أنها تحب النظافة وغسيل المواعين.

وقالت النجمة مى سليم إنها استمتعت ايضا بالعمل فى مسلسل "خيط حرير" الذى تم طرحه مؤخرا وشاركت فى بطولته مع النجمة مى عز الدين، كما أنها استمتعت بالعمل مع المخرج إبراهيم فخر الذى يحرص على كل تفصيلة فى العمل، كذلك السيناريست محمد سليمان عبدالملك الذى يجمع بينهما كيميا.