شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور : كنت برقص باليه وروحت اختبار تمثيل من ورا اهلى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "أنا بحب حكاية ربع قيراط من مسلسل إلا أنا، والنكد تمثيله أسهل بكتير من الكوميدى، لكن طبعا في صعوبة برده والناس بتحبه جدا".

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "كنت برقص باليه وأنا صغيرة لفترة قصيرة، ومكملتش بسبب إن أخويا كان مصاحب المدربة بتاعتى ولما سابوا بعض مبقاش يودينى تانى".

وتابعت ريهام عبد الغفور: "والدى عمره ما كلم حد ليا عشان أمثل، أنا روحت أوديشن من غير أهلى ما يعرفوا لأنهم مكنوش عاوزنى أشتغل قبل ما أخلص دراستى وآخد البكالوريوس الأول، فاضطريت أروح من وراهم".





























من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها بمسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربينى، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامى مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.