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ريهام عبد الغفور : والدتى اسمها شمعة ومكنتش موافقة على زواجى فى البداية

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القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "أقرب حد ليا في الوسط الفني حنان مطاوع بس هي مثقة عليا شويتين، وروحنا مع بعض قبل كدة في مهرجان كان وشوفت براد بيت ومعاه أنجلينا جولى، وكانت حامل وهو ماشى وراها بالشمسية".

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا المذاع على قناة ON: "والدتى اسمها شمعة وبيتقال عليها كدة عشان من صغرها كانت بيضة وحلوة ومنورة، بس هي اسمها الأصلى فاطمة بس مش بنقوله".

وطلبت الأبلة فاهيتا من الفنانة ريهام عبد الغفور الاتصال بوالدتها لخلق مقلب بأنها اكتشفت خيانة زوجها وقررت الانفصال والطلاق، الأمر الذى تسبب في تعنيف والدتها لها في المكالمة ببعض الكلمات.

وأكدت ريهام عبد الغفور أن والدتها تحب زوجها جدا رغم انها لم تكن موافقة على زوجها في البداية، وده بسبب أن زوجى اتعرفت عليه في حفلة كان بيلعب طبلة كهواية، والناس قالوا ريهام عبد الغفور مرتبطة بطبال، فهى لطمت وقالها كمان طبال.

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من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها بمسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربينى، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامى مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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