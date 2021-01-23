شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب : كل الأدوار اللى قدمتها فى مشوارى قريبة من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة مي كساب إن آخر فيلم جمع بينها والنجم أحمد فتحى هو "الطيب والشرس واللعوب"، وأضافت مي، خلال لقائها الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الدور بالفيلم كان حلو جدا وبمشاركة أحمد فتحى ومحمد سلام، حيث لهما كوميديا خاصة بهما، وأن المشكلة التى وجدتها هى ملابس الشخصية وهى امرأة لعوب، وتابعت مي كساب: "كل أدوارى قريبة من قلبى ومنها فيلم خليج نعمة.

بينما قال أحمد فتحى عن دوره فى الفيلم: "أسعدنى العمل مع مى كساب، وأنا عملت معاها وهي نجمة فى ست كوم تامر وشوقية، وكنت أقدم مشهدا واحدا، وأتوقع أن الفيلم عندما يعرض فى التليفزيون سيحقق نسب مشاهدة عالية".

وأضاف: "بدايتى فى فيلم بنات العم ثم فيلم كابتن مصر وجحيم فى الهند نقلة فى حياتى، والبطولة الأولى ساعة رضا، وأيضا فى الدراما شخصية بعزق فى الكبير مع أحمد مكى".

وقال الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة فى تقديم حلقة اليوم: "الليلة نستضيف اثنين من الفنانين الموهوبين جدا، الأولى مطربة قدرت تدخل القلب ببساطتها وعفويتها وخفة دمها وأغانيها المليانة بهجة وشقاوة، وقدمت مشوار نجاح فى الغناء والتمثيل، وأصبح اسمها علامة جودة على أى عمل النجمة مى كساب".

وأضاف الليثى: "النجم الثانى ممثل من العيار الثقيل فى مدرسة الضحك وبمجرد ما تشوفه لازم تضحك، وأصبح القاسم المشترك فى معظم الأعمال الكوميدية لأنه ببساطة قدر يحقق بصمة خاصة تحمل اسمه وشخصيته واسلوبه أحمد فتحى بيسعدني يكون معايا النجمة مى كساب والنجم احمد فتحى وان اخر فيلم جمع بينهم فيلم الطيب والشرس واللعوب".