شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب بصحبة أولاده كنزى وعبد الله على المسرح بدبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم عمرو دياب بصحبة أولاده كنزى وعبد الله على خشبة المسرح، وقام باحتضانهما أثناء إحياء حفله الفني بمدينة دبى بالإمارات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور توثق حفل الهضبة.

ونشرت كنزى عمرو دياب، عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام الفيديو والذى انتشر على نطاق واسع، حيث تعتبر من المرات القليلة التي يظهر فيها الهضبة بصحبة أولاده على خشبة المسرح.





وكان الشاعر الغنائى تامر حسين نشر على صفحته على فيس بوك صورة تجمعه بكل من الهضبة عمرو دياب والملحن عزيز الشافعى من دبى خلال الحفل الذي يحييه الهضبة ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فاعلياته منذ بداية الشهر الجارى، وعلق قائلا: "من قلب الحدث مع حبيبى الفنان عمرو دياب شكرا على حسن الاستقبال أبو الذوق كله والاحترام".

ويعد الحفل الأول بعد طرح الهضبة ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، وقدم عمرو دياب عدة مفاجآت فى حفل دبى، حيث غنى أغلب أغانى الألبوم الجديد، بالإضافة إلى أغانيه القديمة.