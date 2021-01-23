أحمد عزمي: حفظ القرآن الكريم ساعدني على إتقان اللغة العربية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان أحمد عزمي، إن مشواره بدأ وهو في عمر 12 عاما عن طريق البرنامج الإذاعي

"مواهب الأطفال" الذي كان انطلاقته إلى عالم التليفزيون والمشاركة في "نشرة أخبار الأطفال" و"البرلمان الصغير" و"بوجي وطمطم".

أضاف عزمي، خلال حواره ببرنامج "3 ستات" عبر فضائية "صدى البلد"، "الإذاعة عالم خاص جدا، والوقوف جنب مثلا الأستاذة محسنة توفيق أو الأستاذ محمد وفيق علمني كتير، كنت خايف وخطوة خطوة بدأت اتعود".

تابع: "أول مسلسل عملته في حياتي كان بطولة الأستاذ جلال الشرقاوي والفنان عزت العلايلي وكان اسمه (شقائق النعمان)، وقت لما قلت الجملة بتاعتي وكانت باللغة العربية، الأستاذ جلال حضني وقالي أنت لازم تيجي المعهد، ولما خلصت الثانوية العامة فعلا دخلت المعهد".

استكمل: "إتقاني اللغة العربية كان بسبب أن والدتي الله يرحمها كانت بتركز معانا جدا أننا نحفظ قرآن كريم كتير من قبل حتى دخول المدرسة، ودايما كان القرآن شغال في البيت، والقرآن خلى اللغة العربية عندي ليست عائق، مخارج الحروف والألفاظ كانت إلى حد ما مظبوطة بسبب حفظ القرآن".