روبي تتعاقد على مسلسل"شقة 6 ..العين الثالثة" لرمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعاقدت الفنانة روبي، على بطولة مسلسل "شقة 6.. العين الثالثة" لتنافس من خلاله في دراما رمضان المقبل2021.

وينتمي "شقة 6.. العين الثالثة" لنوعية الإثارة والغموض والتشويق بأحداث متصاعدة.

المسلسل بطولة: روبي، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، ملك قورة، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة روبي مع المنتج وليد منصور على طرح ميني ألبوم يضم 6 أغاني تحت عنوان مؤقت " حتة تانية"، ويتولى توزيعها توما، ورامي سمير، وأحمد إبراهيم، وشارك في وضع ألحانها محمد يحيى، وحمزة، وعزيز الشافعي، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، ومصطفى حسن.

وصدر ثاني وأخر ألبومات روبي عام 2007، وضم أغاني مالي، المانع خير، وباشتاق لعينيك، ياما أنا، أه من عمايله فيا، أسألني هتعرف، مشيت ورا إحساسي، و مش هتقدر.