"كان هيجيلها جلطة".. مقلب ريهام عبد الغفور في والدتها مع "أبلة فاهيتا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" عبر فضائية "on"، مساء الجمعة.

وأثناء الحلقة، طلبت "فاهيتا" من "ريهام" خداع والدتها "طنط شمعة" وإخبارها بأنها ستنفصل عن زوجها بسبب خيانته لها خلال مكالمة هاتفية.

وبدأت "ريهام" مكالمتها مع والدتها قائلةً: "هجيلك بكره عشان أنا وشريف جوزي هنسيب بعض، وده قرار نهائي، مش هقدر أكمل معاه، خاني وشوفت صور وحاجات"، فردت الأم باكية: "اوعي تقولي كده يا ريكو، يا نهار أسود ده أنا أموت نفسي يا ريهام، يا نهار أسود، مش معقول يا ريهام".

وكشفت "ريهام" لوالدتها المقلب وأخبرتها أنها مع "أبلة فاهيتا"، قائلةً: "أنا مع فاهيتا وهي اللي قالتلي أعمل المقلب ده"، فردت والدتها: "ينيلك يا ريهام، الله يلعنك إخص عليك"، وعلّقت "فاهيتا": "الست كان هيجيلها جلطة".