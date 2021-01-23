بالصور: مايكل دوغلاس سعيد بحفيده الجديد رايدر في لقائه الأول به

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 01:36 صباحاً - فرض الإغلاق العام في نصف العالم ،والولايات المتحدة على الكثير من العائلات الحرمان من التواصل مع أفرادها حتى في مناسباتهم الهامة السعيدة،وكان النجم السينمائي الأمريكي مايكل دوغلاس أحد المتضررين عائلياً من الإغلاق حيث حرم من رؤية حفيده الجديد في لحظات قدومه الأولى للعالم وللحياة.

بحسب صحيفة "توداي " الأمريكية،حرم الإغلاق العام النجم السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار مايكل دوغلاس من رؤية حفيده الجديد،وأجبر على رؤيته بعد مرور شهر كامل على ولادته.

وشارك يوم الثلاثاء 19 يناير الحالي نجم هوليوود مايكل دوغلاس البالغ من العمر "76 عاماً" صورة عائلية له مع حفيده في حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي" أنستغرام" باللونين الأبيض والأسود، وظهر مايكل في الصورة،وهو يحمل حفيده الجديد" رايدر" وبيده الثانية يحمل قارورة الحليب ،ويطعمه بسعادة كبيرة.

وكتب مايكل تعليقاً إلى جانب الصورة كشف فيها أنه التقى حفيده لأول مرة: " للمرة الأولى أرى حفيدي رايدر البالغ من العمر شهر ".

وأرفق تعليقه بإيموجي "وجه سعيد" ،وإيموجي آخر ل "قلب أحمر" ،تعبيراً منه عن سعادته البالغة بهذا اللقاء العائلي الهام ،ومحبته العميقة لحفيده الجديد وفرحته بقدومه إلى عالمه.

وحازت صورة مايكل دوغلاس وحفيده الجديد رايدر "107" آلاف إعجاب خلال يوم واحد.

والمولود الجديد "رايدر"، هو ثاني أحفاد مايكل دوغلاس من إبنه" كاميرون "وشريكته" فيفيان" اللذين استقبلا طفلهما الثاني رايدر تي دوغلاس في 22 ديسمبر الماضي، وأعلن كاميرون عن خبر ولادة ابنه رايدر من خلال صورة شاركها على حسابه على انستغرام تجمعه بفيفيان ورايدر وابنتهما الكبرى" لوا" البالغة من العمر 3 أعوام.

الجد يكشف وجه الحفيد

كاميرون دوغلاس وزوجته فيفيان

وكشف الجد مايكل دوغلاس وجه حفيده الجديد رايدر البالغ من العمر "شهر" على عكس رغبة والديه،اللذين نشرا صورة لهما معه ومع شقيقته الكبرى "لوا" دون أن يظهرا وجهه أمام العدسة كما يفعل معظم المشاهير مع أطفالهم الحديثي الولادة.

ميشيل فايفر أول المهئنات

وكانت نجمة هوليوود الممثلة ميشيل فايفر،أول المهنئات لمايكل دوغلاس بولادة حفيده الجديد فقالت له معلقة عبر حساب مكتبها الرسمي باقتضاب: "تهانينا مايكل".

يشار إلى أن مايكل دوغلاس هو أب لثلاثة أطفال ،وكان إبنه الأكبر كاميرون البالغ من العمر "42 عاماً" ،هو الإبن الوحيد الذي أنجبه من زوجته الأولى السابقة دياندرا لوكر.

وأنجب من زوجته الثانية الممثلة كاترينا زيتا جونز إبنه الأوسط "ديلان-20 عاماً" ،وابنته الصغرى "كاريس- 17 عاماً".