كونتيسة ويسيكس صوفي تحتفل بعيد ميلادها الـ56 وتتلقى أول تهنئة من حماتها الملكة إليزابيث 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 يناير 2021 01:36 صباحاً - في ظل سريان قانون الإغلاق العام في بريطانيا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور في أرجاء البلاد،ومحاربة المستشفيات ارتفاع الحالات في غرف العناية المركزة بحيث كادت تفقد السيطرة،اختارت كونتيسة ويسيكس صوفي ،زوجة الأمير إدوارد،الإبن الأصغر لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية،الإحتفال بعيد ميلادها ال56 مع عائلتها في منزلها في "باجشوت بارك" الأربعاء الفائت 20 يناير،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتلقت كونتيسة ويسيكس صوفي أول تهنئة بعيد ميلادها من حماتها المقربة جداً منها الملكة إليزابيث الثانية "94 عاماً" التي وجهت لها تهنئتها الخاصة بعيد ميلادها في حساب العائلة المالكة الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ،قالت فيها: " أتمنى لكونتيسة ويسيكس عيد ميلاد سعيد جداً اليوم"،وأرفقت مع التهنئة الملكية صورة لدوقة ويسيكس صوفي ،وهي ترتدي معطفاً أنيقاً باللون الأبيض ،التقطت لها أثناء زيارة لها برفقة زوجها الأمير إدوارد إلى مزرعة فوكسهول سيتي في لاميت بشهر أكتوبر الماضي.

وأمضت الملكة إليزابيث لأول مرة عطلة عيد الميلاد مع زوجها الأمير فيليب "99 عاماً" في قلعة وندسور بعيداً عن الإحتفالات العائلية الكبرى بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

عيد ميلاد عائلي صغير بامتياز

وجاء احتفال كونتيسة ويسيكس صوفي بعيد ميلادها ال56 مع زوجها الأمير إدوارد وطفليهما: ليدي لويز وندسور"17 عاماً"،وجيمس فيسكونت سيفيرن "13 عاماً" خاصاً وعائلياً جداً جراء تشدد الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.

وبالطبع من المحتمل جداً أن يكون احتفالها الأخير بعيد ميلادها مختلف تماماً عن عيد ميلادها في العام الماضي الذي انضمت خلاله إلى الأمير ويليام وزوجته دوقة كامبريديج كيت ميدلتون لحضور قمة الإستثمار البريطانية الإفريقية في قصر باكنغهام.

يشار إلى أن كونتيسة ويسيكس صوفي كانت من أوائل أفراد العائلة المالكة بالتطوع لمساعدة بنك الطعام البريطاني في تقديم طرود خيرية وغذائية للأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا في البلاد، وشاركت وزوجها الأمير إدوارد بالطهي وتجهيز أكثر من 30 ألف وجبة للأسر المتضررة في مارس –آذار الماضي،وساعدت في تقديم الدعم النفسي للأمهات وأطفالهم ،وأعمال اجتماعية وخيرية أخرى خلال أزمة فيروس كورونا،وأثبتت فعالية رائعة بعملها،لتمتعها بلياقة بدنية عالية،وطاقة إيجابية ملهمة للمحيطين بها.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية،في شهر ديسمبر الماضي قال خبير ملكي إن "وقت كونتيسة ويسيكس صوفي قد حان " ،وتابع قائلاً:" أعتقد أن صوفي كانت دائماً على استعداد للقيام بدور أكبر لخدمة بلادها،لكن كان هناك الكثير من أفراد العائلة المالكة قد طغوا عليها".

وختم كلامه قائلاً:"ليدي لويز"17 عاماً" تحصل على الإلهام من والدتها صوفي،ويمكن أن تكون النجمة الملكية الصاعدة مستقبلاً.

وتتمتع الكونتيسة صوفي بعلاقة استثنائية مميزة مع الملكة إليزابيث الثانية التي تختارها لتمثيل التاج البريطاني في الداخل والخارج لثقتها الكبيرة بها





