فن ومشاهير

ماغي بو غصن: في ناس عندا القدرة تتخطى أي جرح

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كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

ماغي بو غصن

كعادتها، أبدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن رأيها اتجاه الناس الذين لا يملكون عاطفة.

وعبرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن رأيها حيال الإنسان الذي لا يملك عاطفة، في منشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت قائلةً: “في ناس عندا القدرة تتخطى أي جرح…حتى لو كان على صعيد وطن…على صعيد أرواح الناس… هول الناس ما بيعرفوا شو يعني دمعة حزن… بس الأكيد كمان إنن ما بيعرفوا شو يعني دمعة فرح الإنسان بلا عاطفة كائن حيط”.

وقد لاقى منشورها تأييد العديد من متابعيها، وكانت تعليقاتهم داعمة لرأيها.

وكانت ماغي قد أعلنت قبل أيام شفاء زوجها المنتج جمال سنان من فيروس ، وعلقت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “ألف الحمدالله ع سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين.. قطوع ومرق على خير.. عقبال كل المنصابين يشفوا.. انتبهوا على حالكن.. الله يخلصنا”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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