شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: رفضت 9 أعمال فى سنة واحدة.. وبرضى بالقليل ومباكلش لحمة وفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لبلبة، عن رفضها 9 أعمال فى عام واحد بينهم 4 تليفزيون وبعضهم سينما، العام الماضى، مضيفة أن والدتها مرضت لمدة 16 سنة وكانت الأولوية لديها هى علاجها.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "باب الخلق"، على قناة النهار"، مع الإعلامى محمود سعد: "اتعودت أعيش بالقليل أو الكتير، وأعيش على قدى، وبأقل حاجة بأرضى، وعلى قلبى زى العسل، وأمى كانت أهم حاجة فى حياتى"، مردفة: "ومباكلش لا لحمة ولا فراخ.. رضا".

وتابعت لبلبة: "جوايا يقين إن ربنا هيبعتلى حاجة مميزة وحلوة وهتبين أشياء جديدة عندى لسه مطلعتش، وأنا مستنياها، ولو مجتش شكرا".