شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور : كان عندى عقدة من سارة صحبتى وأنا صغيرة عشان الولاد بيعجبوا بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "أنا اشتغلت مذيعة مرتين، في برنامج اسمه تذكرتين سينما، وريهام على النار، واتعلمت من التجربتين إنى منفعش أكون مذيعة وإنى أبص للكاميرا وأوجه كلام ليها لقيتها صعبة بالنسبة ليا".

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها في فقرة "كارو" ببرنامج "الدوبلكس" لأبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "وأنا صغيرة مكنتش بحب اسمى وكنت بحب اسم سارة لأنه كان اسمى أنتيمتى، وكنت بحس إنى ببصلها لفوق كدة وكل الولاد كانوا بيعجبوا بيها فكنت بحاول أنتحل شخصيتها".

وتابعت ريهام عبد الغفور: "وأنا صغيرة مكنش عندى ثقة في نفسى وكنت بتكسف أوى، ودايما حاسة إن عندى مشكلة، وكان عندى عقدة إنى كنت رفيعة جدا وكل الولاد بيعجبوا بسارة".





























من ناحية أخرى، تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها بمسلسل "قصر النيل" بطولة دينا الشربينى، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامى مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبرى فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.