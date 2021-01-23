شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تصريحات نبيلة عبيد لتليفزيون الخليج 365 فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت نجمة مصر الأولى النجمة نبيلة عبيد ضيفة فى حلقة استثنائية بمناسبة عيد ميلادها على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، وأدلت نبيلة عبيد بالعديد من التصريحات المهمة والجريئة، وهى كالتالى:

نبيلة عبيد والزميل علي الكشوطي

- مش عايزة حاجة من الدنيا غير الصحة ونعيش في أمان وسلام.

- فيروس كورونا حلم مزعج وهنصحي علي دنيا جميلة باذن الله.

- ههش شمعة عيد ميلادي بورقة جرنان من غير هوووف علشان الكورونا.

- الفنانات كانوا بيفصلوا فساتين مخصوص علشان يحضروا عيد ميلادي.

- هكتب مذكراتي وأكشف أسرار وكواليس مسيرتي الفنية الممتدة واحولها لحلقات تليفزيونية.

- الرقص في دمي من طفولتي ومحدش شبهي ولا انا شبه حد.

- أرفض تقديم حياتي في عمل سيرة ذاتية سواء فيلم أو مسلسل كل التجارب معجبتنيش.

- هكتب وصيتي وأول بند فيها متحف يضم مقتنياتي وبدل الرقص والفساتين.

- من صغري مهوسة بوزني وماشية بالمتر أقيس مقاس وسطي وأشوف نفسي خاسة ولا تخنانة.

يذكر أنه تنوعت أدوار نبيلة عبيد مع بداية ظهورها بفيلم "رابعة العدوية" التى جسدت فيه دور المرأة المسلمة الزاهدة التي صبرت على تعذيب سيدها لها حتى وفاتها، إلى دور الراقصة التي أتقنت تقديمه في أكثر من فيلم هم الأشهر في تاريخها الفني مثل فيلم الراقصة والطبال والراقصة والسياسى وأبناء وقتلة، وأبدعت في دور المعتوهة في فيلم توت توت، ورغم صعوبة الدور إلا أنها قدمته ببراعة فائقة.

كما قدمت أدوار المرأة المقهورة المظلومة التي تشقى وتتعب لأجل العيش ومع ذلك تتعرض للظلم في فيلم اغتيال مدرسة الذى تعرضت فيه لأشد أنواع الظلم مما جعلها تنهى حياتها بالانتحار، وغيرها من الأعمال.