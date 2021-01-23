شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: "لما بشتغل مع عادل إمام بسيب نفسى.. والناس حبونا مع بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لبلبة، إن الفنان عادل إمام من أكثر الفنانين الذين أثروا فيها، مردفة:"شخصية لازم تحبها وتاخد قلبك، ولما بشتغل معاه بسيب نفسى، وهو واخد باله من كل حاجة، وبعدين فهمته، أنه امتى أتكلم، ولما بشتغل معاه عينى على عينه وبقه".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "باب الخلق"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامي محمود سعد، أنها تعودت ألا تضحك أمام الفنان عادل إمام، مردفة: "الناس حبونا مع بعض، وأنا بحبه أوى ومعاه بحس بنجاحى، ونجحت معاه".

وكشفت الفنانة لبلبة، كواليس دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، مشيرة إلى أن الكاتب والسيناريست رفيق الصبان كان لديه الفكرة في خمسة أسطر ووعدها بالمشاركة في الفيلم خلال حضور مهرجان "كان".

وذكرت أن رفيق الصبان فاجأها بتقديم السيناريو على المخرج عاطف الطيب على أن تقوم هي بالبطولة، مشيرة إلى أنه يريد مفاجأة الجمهور بدور مختلف.