فنان مصري يغلق الباب في وجه يحيى الفخراني.. والسبب "غريب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان أحمد عزمي عن كواليس أول لقاء جمعه بالفنان القدير يحيى الفخراني قبل تصوير مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".

وقال عزمي (48 عاما) في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إن المخرج الراحل نادر جلال طلبه للمشاركة في المسلسل لكنه لم يكن يعرف هوية بطل العمل.



وأضاف أنه حين ذهب إلى مكتب المخرج الراحل فوجئ بوجود الفنان يحيى الفخراني (75 عاما)، لافتا إلى أن ارتباكه دفعه لإغلاق الباب مرة أخرى في وجه الفخراني.

وتابع أن الفخراني استقبل الموقف بـ"ضحكة من القلب"، موضحا أنه تعلم منه الانضباط في العمل.





وقال إن الفنان القدير طلب منه القدوم وأخبره أنه شاهد فيلمه "الأبواب المغلقة" وأعجب بأدائه، ولهذا يرغب في انضمامه لفريق عمل المسلسل الجديد.



وأوضح أن الدرس الأهم الذي تعلّمه من الفنان يحيى الفخراني هو الانضباط في العمل: "لا أتذكر يومًا ذهبت فيه إلى موقع التصوير ولم أجده".

مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود" من إنتاج عام 2004، تأليف يوسف معاطي، إخراج نادر جلال، وبطولة يحيى الفخراني وعزت أبو عوف وماجدة زكي ونهال عنبر وأحمد عزمي ودنيا سمير غانم وأحمد سعيد عبدالغني.