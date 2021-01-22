شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى ينشر صورة من شبابه: لما كان الواحد رايق وبيقلد جون ترافولتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح النجم ماجد المصرى صندوق ذكرياته، حيث شارك جمهوره صورة قديمة خلال فترة شبابه، وعلق عبر حسابه بإنستجرام قائلاً: "أيام لما كان الواحد رايق وبيقلد جون ترافولتا".



ماجد المصرى عبر انستجرام

وانهال جمهور النجم ماجد المصرى بالتعليقات على الصورة، حيث كتب أحدهم: "لا دلوقتى أحسن" وقالت أخرى: "يعنى ده مش عمرو دياب في أيس كريم في جليم"، وعلقت نانا: "الشياكة عاوزة منك إيه".



ماجد المصرى

وكانت رانيا أبو النصر أعلنت عن تعافى زوجها الفنان ماجد المصرى وابنتهما داليدا من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، اللذين أصيبا به مؤخرا، مؤكدة أن حالتهما الصحية صارت أفضل وبحالة جيدة بعد التعافى من الفيروس.

يأتى ذلك بعد الأزمة الصحية التى عانى منها الفنان ماجد المصرى مع بداية العام الجديد 2021 فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، ففى أول أسبوع من شهر يناير أعلن إصابته بـ"كوفيد 19" ودخوله فى مرحلة العزل المنزلى بعيدا عن أسرته وزوجته وبعد أيام قليلة أعلن إصابة ابنته داليدا بالفيروس التاجى أيضًا، ما دفع صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف لتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما صور جزءًا كبيرًا من مشاهده بالديكور الخاص به فى مدينة الإنتاج الإعلامى فى الفترة الماضية.