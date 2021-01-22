شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: رفضت زواج 2 عشان مش بيتذوقوا الفن وقالوا "إزاى تخلى عادل إمام يحضنها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لبلبة، إنها تزوجت مرة واحدة، موضحة: "كان ممكن يكون فيه جواز تانى وتالت"، مضيفة خلال لقائها ببرنامج "باب الخلق"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى محمود سعد: "بعد ما حدث انفصال منحت كل روحى للفن والسنين جريت ورا بعض، واتنين حبونى وكانوا عاوزين يتجوزونى ولكن ما بيحبوش الفن، وقالوا: إزاى تتصور وتخلى عادل إمام يحضنها، قلت لا لازم يتذوقوا الفن، وأنا أخوتى مش فنانين لكن بيتذوقوا الفن".

وتابعت: "كنت بحب اللى طلبنى يتجوزنى، وكنت بحب نتجوز لكن قررت أنه زى القطر، قطر رايح وقطر جاى، وكل واحد على سكته، تمنيت له السعادة وقلت له يا ريت تروح تعمل أسرة لأنى بحب الفن"، مردفة: "الفن يسرق عمرك بس متحسش وتبقى مبسوط، وأنا مبسوطة وعمرى ما ندمت".