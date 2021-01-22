شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: رفضت زواج 2 عشان مش بيتذوقوا الفن وقالوا "إزاى تخلى عادل إمام يحضنها" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لبلبة، إنها تزوجت مرة واحدة، موضحة: "كان ممكن يكون فيه جواز تانى وتالت"، مضيفة خلال لقائها ببرنامج "باب الخلق"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى محمود سعد: "بعد ما حدث انفصال منحت كل روحى للفن والسنين جريت ورا بعض، واتنين حبونى وكانوا عاوزين يتجوزونى ولكن ما بيحبوش الفن، وقالوا: إزاى تتصور وتخلى عادل إمام يحضنها، قلت لا لازم يتذوقوا الفن، وأنا أخوتى مش فنانين لكن بيتذوقوا الفن".
وتابعت: "كنت بحب اللى طلبنى يتجوزنى، وكنت بحب نتجوز لكن قررت أنه زى القطر، قطر رايح وقطر جاى، وكل واحد على سكته، تمنيت له السعادة وقلت له يا ريت تروح تعمل أسرة لأنى بحب الفن"، مردفة: "الفن يسرق عمرك بس متحسش وتبقى مبسوط، وأنا مبسوطة وعمرى ما ندمت".
وقالت الفنانة لبلبة، إن الفن هو حياتها، مؤكد ومش شقيانة، لأنى بستمتع لأنى أنا والجمهور حاجة واحدة، وجمهورى ربانى وأنا كبرت مع أولاده، ومش بحب أكون نجمة، وأنا اتعودت أشوف حد في الصالة يتفرج أفضل وراه لحد ما أضحكه".
وتابعت خلال اللقاء: "لازم الجمهور لما تتقفل الستارة يحس أنه مبسوط وفى منتهى السعادة، ولما كنت أبقى سخنة وتعبانة أول ما أطلع أمام الجمهور أخف"، مؤكدة أن مواجهة الجمهور في منتهى الصعوبة، مردفة: "وأنا داخلة أكون خايفة وبعد الطلعة الأولى أنطلق وأنسى كل حاجة جوايا".
وأشارت إلى أنه لم يكن أحد يتوقع استمرارها في الفن، موضحة أن المخرج نيازى مصطفى هو من اكتشفها وليس الفنان أنور وجدى، قائلة: "أنور وجدى خدنى على الجاهز".