شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: اكتشفنى نيازى مصطفى.. وهذا سبب تسميتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لبلبة، إن الفن هو حياتها، مؤكد ومش شقيانة، لأنى بستمتع لأنى أنا والجمهور حاجة واحدة، وجمهورى ربانى وأنا كبرت مع أولاده، ومش بحب أكون نجمة، وأنا اتعودت أشوف حد في الصالة يتفرج أفضل وراه لحد ما أضحكه".

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "باب الخلق"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى محمود سعد: "لازم الجمهور لما تتقفل الستارة يحس أنه مبسوط وفى منتهى السعادة، ولما كنت أبقى سخنة وتعبانة أول ما أطلع أمام الجمهور أخف"، مؤكدة أن مواجهة الجمهور في منتهى الصعوبة، مردفة: "وأنا داخلة أكون خايفة وبعد الطلعة الأولى أنطلق وأنسى كل حاجة جوايا".

وأشارت إلى أنه لم يكن أحد يتوقع استمرارها في الفن، موضحة أن المخرج نيازى مصطفى هو من اكتشفها وليس الفنان أنور وجدى، قائلة: "أنور وجدى خدنى على الجاهز".

وذكرت الفنانة أنه قدمت عرضا أمام المخرج نيازى مصطفى وأبو السعود الإبيارى، وعندما سألها نيازى مصطفى عن اسمها، وقالت "نونيا"، مردفة:"أبو السعود الإبيارى قال عاملة زى البلب، قالوا ما نسميها لبلبة".